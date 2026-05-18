【新華社貴陽5月18日】中国貴州省銅仁市石阡（せきせん）県の貴州仏頂山国家級自然保護区は初夏を迎え、約3万ムー（約20平方キロ）に広がるシイの花が見頃を迎えた。花は雲や雪のように山々を覆い、仏頂山の初夏を彩っている。