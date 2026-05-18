【新華社ウルムチ5月18日】 中国新疆ウイグル自治区カシュガル地区ヤルカンド県は初夏を迎え、1万5千ムー（約千ヘクタール）のサクランボが収穫期を迎えた。同県米夏鎮のサクランボ狩り農園では、果樹農家の人たちが果樹の間を行き来して果実を収穫し、熟した果実の甘い香りと豊作の喜びが広がった。（記者/孫少雄）