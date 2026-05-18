１４日、江蘇省南通市から試験運航に出発した「東方智慧」。（南通＝新華社配信）【新華社南京5月18日】中国江蘇省南通市の出入境部門はこのほど、世界最大のメタノール二元燃料コンテナ船「東方智慧」が14日、長江河口の同市から試験運航を開始したと明らかにした。同船は中国遠洋海運集団（COSCO）と川崎重工業傘下の川崎造船の合弁企業、南通中遠海運川崎船舶工程（NACKS）が建造した。全長399.99メートル、型幅61.3メート