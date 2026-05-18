茉莉はジョバンニフジテレビ系連続ドラマ「銀河の一票」（月曜午後10時、制作・関西テレビ）が、第4回まで放送された。この作品は東京都知事選と政界の内幕をエンタメ化しただけの凡庸な物語ではない。宮澤賢治が遺した未完の名作『銀河鉄道の夜』を現代に蘇らせようとしている。【高堀冬彦/放送コラムニスト、ジャーナリスト】＊＊＊【写真を見る】ミニスカから“生脚”があらわに…「野呂佳代」の意外な一枚「銀河の一票」