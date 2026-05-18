１７日、山東省青島市即墨区の霊山街道にあるバラ産業パークで花を摘み取る農家の人。（青島＝新華社配信／梁孝鵬）【新華社青島5月18日】中国山東省青島市即墨区の霊山街道ではここ数年、特産のバラの花を活用した特色ある町づくりに取り組んできた。食用花、観光、化学製品などを一体化した産業チェーンを構築し、アグリツーリズムを軸とした地域振興を進めている。１７日、山東省青島市即墨区の霊山街道にあるバラ産業パーク