今年のドラフト戦線で、ひときわ注目を集めている大学生バッテリーがいる。青山学院大の右腕・鈴木泰成と正捕手・渡部海だ。同じチームの投手と捕手がそろって1位候補に挙がるケースは決して多くない。東都一部で6連覇中のチームを支え、全国の舞台でも結果を残してきた2人は、なぜプロのスカウトから高く評価されているのか。プレーの特長や証言から、その理由を探っていく。【西尾典文／野球ライター】【異例】“バッテリー同