3月30日に第2子の妊娠を発表した、歌手の倖田來未（43）が17日、自身のインスタグラムを更新。鮮やかなピンクヘアでヘアーメンテナンスをする近影を公開した。【写真たくさん】「妊婦と思えない細さ」ファン驚き、第2子妊娠中の倖田來未の近影倖田は「ヘアーおメンテナンスリタッチ完了！なかなか根本に色が入らず長居しましたー笑笑」とつづり、美容室でのひとときをアップ。鮮やかなピンクカラーのヘアスタイルに黒のワン