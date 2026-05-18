◇大相撲夏場所9日目（2026年5月18日両国国技館） 8日目まで7勝1敗と優勝争いで大関・霧島（30＝音羽山部屋）、小結・若隆景（31＝荒汐部屋）と並んで首位に並んでいた前頭14枚目の翔猿（34＝追手風部屋）は敗れて2敗に後退した。この日の相手はここまで6勝2敗と好調の前頭13枚目、琴栄峰（22＝佐渡ケ嶽部屋）。先場所、初対戦では翔猿が勝っていた。立ち会いで押し込んだのは琴栄峰。何とか土俵際で残し、そのまま左にま