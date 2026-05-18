バレーボール男子の欧州チャンピオンズリーグ（CL）は17日、トリノで決勝が行われ、日本代表主将の石川祐希が所属するペルージャ（イタリア）がザビエルチェ（ポーランド）を3―0で下し、2連覇を達成した。石川は途中出場した。ペルージャは今季イタリア1部リーグも優勝した。（共同）