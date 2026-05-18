声優で女優の内田莉紗が18日、インスタグラムを更新。第1子出産を報告した。内田は「私事ではございますが、先日、第一子を出産いたしました。おかげさまで、母子ともに健やかに過ごしております」と報告。感謝の言葉とともに「新たな命を迎え、日々の尊さをあらためて実感しております。子どもが自分らしい人生を歩んでいけることを願っております。今後とも温かく見守っていただけましたら幸いです」とつづった。25年12月に結婚