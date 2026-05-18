高市総理大臣が、補正予算案の編成検討を表明しましたが、その詳細についてフジテレビ政治部の高橋記者に聞いていきます。ポイントは「5月に補正予算、なぜ異例の対応？」「電気・ガスも生活に影響は？」の2つです。山崎夕貴キャスター（崎はたつさき）：まず1つ目のポイント。政府はなぜ、異例となる5月に補正予算案の編成の検討を始めたのでしょうか？高橋洵記者：原油価格の高騰を受けて今、政府はガソリン代への補助金を出して