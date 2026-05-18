俳優町田啓太（35）が、17日放送の日本テレビ系「おしゃれクリップ」（日曜午後10時）に出演。ダンサーを目指していた時の挫折を語った。高校卒業後はダンス教師を目指し体育大学へ進学し、大学2年生の時にLDHのスクールに入所した。LDHに入ったきっかけは、高校の時に東京から教えに来ていたプロのダンサーの先生つながりで、別の先生から「LDHでダンサーを探しているから興味ないか？」、さらに「劇団EXILEのオーディションも受