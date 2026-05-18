日本女子代表(なでしこジャパン)の狩野倫久新監督就任記者会見が18日、都内で行われた。コーチングスタッフも発表になり、内田篤人氏と近賀ゆかり氏がコーチングスタッフとして入閣。GKコーチは佐野智之氏、フィジカルコーチは岡本隆吾氏が務める。内田氏のコーチ就任については、狩野監督が熱望したという。会見で「メディアの仕事をして活躍しているが、私から彼にコーチの打診をした。(昨年)10月にコーチとして就いてもらっ