5月18日（現地時間17日）。オクラホマシティ・サンダーのシェイ・ギルジャス・アレクサンダー（以降SGA）が、2025－26レギュラーシーズンの年間最優秀選手賞（MVP）に選ばれたことがNBAから発表された。 サンダーをリーグベストの64勝18敗へ導く殊勲者となったSGAは、1位票83を含む計939ポイントを獲得し、2シーズン連続のMVP受賞。1位票10の計634ポイントでニコラ・ヨキ