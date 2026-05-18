ボスニア・ヘルツェゴビナ代表のFWハリス・タバコビッチが、怪我で北中米ワールドカップの出場を断念する可能性があるようだ。ボスニア・ヘルツェゴビナメディア『クリックス』が伝えた。ボルシアMGに所属するタバコビッチは今月16日のブンデスリーガ最終節・ホッフェンハイム戦(○4-0)に先発出場した。ところが後半26分、相手選手との接触で左足首を負傷して交代を余儀なくされていた。母国メディアは「足首の骨を折ったこ