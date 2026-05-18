藤枝MYFCは18日、DF森侑里(25)の入籍を発表した。森はRB大宮アルディージャの育成組織から筑波大に進み、FC琉球でプロキャリアをスタート。藤枝には昨年から在籍している。入籍に際して以下のようにコメントした。「この度、結婚いたしました。支えてくれる彼女の為にも、より一層頑張っていきたいと思います!今シーズンも残り少ないですが、ご支援ご声援をよろしくお願いします」