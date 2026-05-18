ユッケとはどんな食べ物？【画像を見る】ユッケとは？生食の安全基準やハンバーグと同じ意外なルーツ焼肉店の定番メニューとして愛され根強い人気を誇るユッケ。濃厚でとろけるような口当たりがたまらない、根強いファンの多い一品です。しかし、「生肉って本当に安全なの？」「どんなお肉が使われているの？」といった疑問を持つ方も多いのではないでしょうか。この記事では、ユッケの歴史や語源といった基礎知識から、国が定めた