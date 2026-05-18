17日午後2時43分ごろ、長岡市内の国道で自動車と原付きバイクが衝突する事故があり、警察は18日、自動車に乗っていた男を過失運転致傷及びひき逃げの疑いで逮捕しました。 逮捕されたのは、長岡市に住む会社員の男(51)です。警察によりますと、男は長岡市宮本東方町の国道8号で原付きバイクを右側から追い抜こうとした際に衝突。原付きバイクに乗っていた40代の男性に両腕を骨折するケガを負わせましたが、救護措置を取ること