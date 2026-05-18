19日、薩摩地方は朝に晴れ間があるものの次第に雲が広がり、午後は一時雨となる見込みです。大隅地方も朝早くは晴れますが、次第に曇り夕方から雨の所がありそうです。種子島・屋久島は日中から夜にかけて雨で、夜は雷を伴い激しく降る恐れがあります。奄美地方は午前を中心に雨が降ったりやんだりし、落雷や急な強い雨への注意が必要です。県内は、17日から晴れて気温が上昇し、本土では今年初の真夏日となり８地点で３０℃以