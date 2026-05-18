全日本プロレスは18日、都内で「チャンピオン・カーニバル2026優勝決定戦」の一夜明け会見を行った。A組1位の潮崎豪とB組1位の鈴木秀樹の優勝決定戦は24分15秒で鈴木がダブルアーム・スープレックス・ホールドで勝ち、初優勝を飾った。初栄冠の鈴木は「喜びよりは大変だったな。きつかったなというが最初に感じたことですね」と振り返った。6月18日の後楽園大会で宮原との3冠が決まったが、「宮原健斗と当たる会見で理由は話し