日銀本店日銀が6月の金融政策決定会合で利上げに踏み切るとの観測が高まっている。背景には、米国とイランの戦闘終結に向けた交渉が長期化し、原油高が続くことで物価が想定以上に上昇するとの懸念がある。植田和男総裁は次回会合前に共同通信きさらぎ会で講演する予定で、市場関係者らは発言内容に注目している。日銀の増一行審議委員は14日の講演で、物価安定に向けて早期利上げが必要との認識を示した。4月に開いた前回会