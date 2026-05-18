124年ぶりの大規模改修を終え、報道陣に公開された太宰府天満宮の「御本殿」＝18日午前、福岡県太宰府市学問の神様・菅原道真を祭る太宰府天満宮（福岡県太宰府市）は18日、124年ぶりの大規模改修を終えた国の重要文化財「御本殿」を報道陣に公開した。檜皮屋根の全面ふき替えや、建物全体の漆や彩色の塗り直しを施し、約430年前の桃山時代に再建された当時の壮麗な姿を取り戻した。改修は、菅原道真の没後1125年となる来年に