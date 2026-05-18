お笑いコンビ・華丸大吉の博多大吉が１６日放送のテレビ東京系「二軒目どうする？〜ツマミのハナシ〜」に出演。相方の博多華丸にまつわる一番好きなエピソードを明かした。この日は松岡昌宏、ゲストの吉住らと東京・秋葉原の居酒屋を訪れた。つまみに、サラシクジラ（尾ビレ）が出されると、大吉は「ウチの相方、一番好きなエピソードが」と思い出したように話し出した。「遠足の日に前の日の残り物をお母さんが弁当に詰めたと