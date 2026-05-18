日本サッカー協会は5月18日、なでしこジャパン（日本女子代表）の新コーチに元日本代表DFの内田篤人氏が就任したことを発表した。【画像】長谷川唯＆谷川萌々子がスペシャル対談で大爆笑狩野倫久氏の新監督就任会見で、狩野監督自身が内田氏、近賀ゆかり氏（元なでしこジャパンDF）、佐野智之氏（前ガンバ大阪アカデミーリードGKコーチ）の新コーチ就任を明かした。内田コーチについて狩野監督は、「私がコーチ就任を打診し