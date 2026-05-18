アメリカのドナルド・トランプ大統領の財務報告書に総額数百億円から数千億円規模のテクノロジー関連株式取引が含まれていたことが、開示書類によって明らかになりました。中にはテクノロジー企業のパートナーシップ発表など株価に影響する重大ニュースの直前に取引が行われていた例もあり、トランプ大統領による直接の関与があったかどうか注目されています。Trump was big on tech stocks in early 2026, filings showhttps://ww