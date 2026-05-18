大相撲夏場所大相撲夏場所は連日熱戦が繰り広げられている。6日目の15日、東京・両国国技館でF 1界の人気者が観戦に訪れた。日本相撲協会公式Xが写真を公開すると、ファンからと驚きの声が相次いだ。土俵をバックに、記念の1枚に納まった。国技館に現れたのは角田裕毅。ポロシャツを纏ったラフな私服スタイルで相撲観戦に現れた。一般のファンが土俵へ視線を送る中で、カメラに向かって両手の手のひらを大きく広げ、どすこい