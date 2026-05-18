陸上・セイコーゴールデングランプリ陸上のセイコーゴールデングランプリ（GGP）は17日、東京・MUFGスタジアム（国立競技場）で行われ、男子100メートルにノア・ライルズ（米国）が登場。9秒95（追い風0.6メートル）で優勝し会場を沸かせた。日本の観客の反応には興味津々。次世代の選手たちにメッセージも送ってくれた。“超人”が国立競技場に帰ってきた。異例のオープン参加で予選を走り、決勝のスタートラインに立ったライル