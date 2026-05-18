第79回カンヌ国際映画祭「ある視点」部門正式出品された、岸井ゆきの主演、浅野忠信共演の映画『すべて真夜中の恋人たち』より、映画祭のレポートが到着した。【写真】浅野がガッツポーズ！『すべて真夜中の恋人たち』公式上映の様子芥川賞作家・川上未映子初の恋愛小説を映画化。『あのこは貴族』の岨手由貴子監督がメガホンを取る。現地時間5月17日11時からの公式上映直前に、岸井ゆきの、浅野忠信、岨手由貴子監督が多