現在開催中の第79回カンヌ国際映画祭にて、コンペティション部門に正式出品されている濱口竜介監督作『急に具合が悪くなる』のレッドカーペット＆ワールドプレミアがフランス現地時間5月15日に行われ、濱口監督、ヴィルジニー・エフィラ、岡本多緒、長塚京三、黒崎煌代らが出席。併せて本作が、環境に配慮して制作した作品に与えられるEcoprod Cannes 2026を受賞したことも発表された。【写真】シャネルのカスタムドレスをまとっ