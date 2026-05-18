◆大相撲▽夏場所９日目（１８日、東京・両国国技館）東十両５枚目・友風（中村）が東筆頭・阿武剋（阿武松）に寄り切られ、連勝が「５」でストップ。５勝４敗となった。阿武剋は低い立ち合いで、体を密着させて前に出た。友風は５連勝の決まり手がすべて「はたき込み」。得意技を封じられ、何もできずに土俵を割った。「相手が良かった。相手ははたき込みを警戒して考えてきたという感じですね」と冷静に振り返った。３連