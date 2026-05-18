ドラマ「フレンズ」で知られる女優のジェニファー・アニストン(57)は、およそ1年前から交際中のジム・カーティス氏と「とても幸せ」そうだという。ライフコーチなどとして知られるカーティス氏との交際を昨年、インスタグラムで公表したジェニファーは、幸せな暮らしを送っているという。 【写真】人気女優がバックハグ交際相手を抱きしめるラブラブな姿 ある関係者はピープルにこう