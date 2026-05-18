笠岡市議会の臨時会(岡山･笠岡市中央町) 岡山県の笠岡市議会議員の定数を減らす条例改正案の採決が行われ、改正案は「否決」されました。 18日に開かれた笠岡市議会の臨時会です。市民団体「笠岡市議会議員の定数を考える会」は、笠岡市議会の議員の数を現在の「20人」から「18人」に減らし、福祉や子育てなど市民生活にかかる財源を確保すべきだと主張しています。 市民団体は条例改正の直接請求に必要な「有権者