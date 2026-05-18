中国地方は、先週末から続いた晴天は明日19日(火)の昼過ぎまでとなる見込みです。明日19日の夕方からは雲が広がり、夜には雨の降り出す所があるでしょう。この先は曇りや雨の日が多くなり、梅雨のはしりとなりそうです。日々の最高気温の変化が大きくなるため、体調を崩さないようお気をつけください。梅雨のはしり前線や湿った空気の影響を受ける明日19日(火)は、中国地方を覆っていた高気圧は東へ離れ、次第に湿った空気が流れ