◇台湾占領を黙認？…半導体サプライチェーンの懸念米国が台湾の安全保障を対中交渉カードとして活用しかねないという論争が大きくなると、米通商代表部（USTR）のジェミソン・グリア代表はこの日、ABCとのインタビューで「米国の台湾政策に変化はない」として沈静化に乗り出した。グリア代表はそれとともに「現実的に米国と中国が安定した関係を維持することは非常に重要だ」とし、「台湾への武器売却は中国が常に提起してきた事