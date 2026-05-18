ドナルド・トランプ米国大統領が台湾への武器売却を中国との交渉のための「良いチップ」と表現して波紋が広がる中、一部では5年以内に中国による台湾への武力侵攻の懸念が高まっているという報道が出た。◇「5年以内に台湾問題が交渉テーブルに上がる」米アクシオス（Axios）は17日（現地時間）、トランプ大統領の側近を引用して「今回の訪中は、今後5年以内に台湾問題が米中間の戦略交渉のテーブルに上がる可能性がはるかに高まっ