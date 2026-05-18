釜山の金海（キムヘ）国際空港を出発したエアプサン機が台湾北部の桃園国際空港に着陸しようとしたが、強風のため2回失敗した後、南部の高雄小港国際空港に目的地を変更して着陸した。18日の聯合ニュースによると、16日に金海空港を出発したエアプサンBX791便は同日午後3時50分ごろ、桃園空港で最初の着陸を試みた際、強い横風に見舞われてゴーアラウンド（復行）を行った。続いてパイロットは2回目の着陸を試みたが、機体が激しく