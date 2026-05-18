17日、慶尚北道安東市一直面（キョンサンブクド・アンドンシ・イルジクミョン）の南安東（ナムアンドン）インターチェンジ（IC）を通過して安東市内に入る道路の至るところに、これまで見られなかった横断幕が目についた。「日本の高市総理、安東への訪問を歓迎します」「韓日首脳会談の安東開催をおめでとうございます」などの内容が書かれた横断幕だった。さまざまな地域市民団体の名義で掲げられたこれらの横断幕は、19日に安東