ハーゲンダッツのミニカップに、6年ぶりとなるチョコミントフレーバーが登場！爽快感をアップさせたミニカップ「ショコラミント エクストラ」が期間限定で発売されます☆ ハーゲンダッツ ミニカップ「ショコラミント エクストラ」 価格： 373円（税込）発売日： 2026年5月19日（火） ※期間限定販売先： 全国のスーパーマーケット、コンビニエンスストア、デパート他 ハーゲンダッツから、ミニカップ「ショコ