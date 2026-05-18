元阪神、オリックス投手でWBC日本代表投手コーチを務めた能見篤史氏（46）のマネジャーが18日、インスタグラムを更新。ともに今月28日に47歳になるという、とある人物との2ショット写真を披露した。「五十嵐亮太さんのYouTube『イガちゃんねる〜五十嵐亮太の人生は旅だ〜』に出演しました」と告知。「生年月日は同じですが、性格は全く違う五十嵐さんと2ショットトーク」と伝えた。そしてヤクルト、ソフトバンクOBでメジャ