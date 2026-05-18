定番白スニーカーとして長く支持されている スタンスミス と、ここ数年で一気に街でも見かけるようになった サンバ OG。どちらも人気モデルだが、「合わせやすさで選ぶなら？」「普段使いしやすいのはどっち？」と迷う人も多い。きれいめにも履きやすいスタンスミスか、今っぽさを出しやすいサンバか。今回は、コーデや使用シーン、日常での使いやすさという視点で比較してみた。【写真】「結局どっちが使える？」いま選ぶならス