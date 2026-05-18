第34回関西囲碁将棋記者クラブ賞の表彰式が18日、大阪府高槻市の関西将棋会館であり、将棋は藤井聡太王将（23）＝名人など6冠＝が6年連続6回目、囲碁は井山裕太碁聖（36）が6年連続18回目の受賞となった。特別賞は将棋が藤本渚七段（20）で2年ぶり2回目。囲碁は余正麒九段（30）が初受賞した。井山は対局のため欠席し、表彰式は6月26日に行うことになった。藤井は昨年度6冠を維持して朝日杯、NHK杯、JT杯で優勝した。「昨年度