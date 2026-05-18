記者会見する自民党の萩生田幹事長代行＝18日午後、東京・永田町の党本部自民党の萩生田光一幹事長代行は18日の記者会見で、補助金支給でレギュラーガソリン1リットル当たり170円程度に抑制する対策を巡り「激変緩和措置であり、全く見直しをせずに続けるのはかなり無理がある」と述べた。夏場の電気・ガス代補助を再開する場合「エネルギー費用の負担軽減策をトータルで考える必要がある」と指摘した。高市早苗首相が2026年度