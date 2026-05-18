日本サッカー協会は18日、東京都内で新たに女子日本代表「なでしこジャパン」の指揮を執る狩野倫久監督（49）の就任会見を行った。狩野監督は「目標は27年ブラジルW杯優勝。すなわち世界一奪還です。アグレッシブで躍動感あるフットボールでチャレンジしていきます」と意気込みを語った。会見では元男子日本代表DF内田篤人氏（38）のコーチ就任も発表。現役時代にシャルケなどで残した欧州チャンピオンズリーグ4強など豊富な実