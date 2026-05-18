犬がお風呂を嫌がる理由5つ 犬がお風呂を嫌がるのは、わがままだからではありません。 犬なりに「苦手」「不安」「不快」と感じる理由があり、その積み重ねでお風呂嫌いが強くなっていくことがあります。まずは、よくある理由を見ていきましょう。 1.シャワー音や水の刺激が怖い シャワーの音は、人が思っている以上に犬には大きく響くことがあります。さらに、水が急に体に当たる感覚そのものが苦手