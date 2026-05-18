伊藤忠食品は、出産祝い専用のデジタルコードギフト「えらべるおむつギフト」シリーズで2万円（相当）コースを新たに追加した。「えらべるおむつギフト」は、おむつ・おしりふき・ベビー雑貨など、複数メーカー約100種類のラインアップから、ブランド・サイズ・タイミング等、受け取った人が必要にあわせて自由に選べるデジタルコードギフト。5000円と1万円の両コースは発売以来、個人の出産祝いから、自治体・企業の子育て支