不二製油は、植物ミルク発酵素材シリーズの新ブランド「DEALI（デアリ）」を立ち上げた。乳製品に並ぶ新たな選択肢の一つとして、製菓製パン市場や業務用向けに展開する。「DEALI」は植物原料（大豆・オーツ麦）をていねいに搾り、同社の発酵技術で仕上げた乳原料不使用の植物ミルク発酵素材。乳製品のような自然で軽やかな香りと、なめらかな質感が特長。製菓製パン市場をはじめ様々な用途で活用できる新たな素材として提案す