スカイマークは、ボーイング737-8型機（機体記号：JA738A）の運航を、5月28日から開始する。初便は東京/羽田発福岡行きのSKY003便を予定している。当面の間、東京/羽田〜福岡線で運航し、順次その他の路線にも投入する。運航機材は空席照会画面から確認ができ、「738」として表示される。ボーイング737-8型機は、現行機のボーイング737-800型機と比較して座席あたりの燃料消費量と二酸化炭素排出量を約15％軽減できる。座席数は現