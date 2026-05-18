ランジャーニーは、「神戸空港モーニングランイベント」を6月6日に開催する。関西エアポート神戸と神戸空港利用推進協議会の協力のもと、2025年に引き続いて実施し、今年は神戸空港開港20周年の特別企画として開催する。空港運用開始前の早朝に第2ターミナルを出発し、誘導路や滑走路を走ることができる。種目は距離約5キロメートルの一般の部と約3キロメートルの親子の部の2種を用意する。対象者は、一般の部が18歳以上、親子の部