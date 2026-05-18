NTTドコモは、7月1日に「d払いdカードスタンプ」の名称を「d払いスタンプ」に変更する。あわせて、スタンプの付与対象になる決済を変更する。 これまで対象に含まれていたdカード各種（dカード、dカード GOLD、dカード GOLD U、dカード PLATINUM）での支払いが、スタンプ付与の対象外となる。7月1日以降のスタンプ対象決済は、「d払い（街のお店・ネットのお店・請求書払い）」およ