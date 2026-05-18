ワトソンさんが友人たちとのプライベートショットを公開した(C)Getty Imagesドジャースの地元放送局『SportsNet LA』の女性リポーターであるキルステン・ワトソンさんが現地時間5月17日、自身のインスタグラムを更新し、プライベート写真を公開している。【写真】「ものすごく綺麗だね！」ワトソンさんのプライベートショットをチェックワトソンさんが公開したのは、胸元が開いたドレスなどゴージャスな衣装で、友人たちと食事